Смотрим финальный трейлер «Minecraft в кино»

Warner Bros. выложила финальный трейлер «Minecraft в кино». Видео показывает приколы и гэги из фильма, который выйдет в апреле.
По сюжету бывший чемпион мира по видеоиграм Гаррет Гаррисон (Джейсон Момоа) и его разношерстная группа юных геймеров прибывают в мир Minecraft, где их встречает мастер-строитель Стив (Джек Блэк) и учит азам выживания — от добычи полезных ископаемых и крафта до борьбы с мобами. Оказывается, Стив попал в эту вселенную через портал и остался обескуражен ее возможностями.
Сюжет картины закрутится вокруг героев Себастиана Юджина Хансена («Просто помиловать») и Эммы Майерс («Уэнсдэй»), а также Джейсона Момоа и Даниель Брукс («Миротворец»). Режиссером ленты стал Джаред Хесс.
Экранизация популярнейшей видеоигры появится в кинотеатрах по миру 4 апреля. Первый полноценный трейлер появился в ноябре 2024-го.