Смотрим финальный трейлер «Minecraft в кино»

По сюжету бывший чемпион мира по видеоиграм Гаррет Гаррисон (Джейсон Момоа) и его разношерстная группа юных геймеров прибывают в мир Minecraft, где их встречает мастер-строитель Стив (Джек Блэк) и учит азам выживания — от добычи полезных ископаемых и крафта до борьбы с мобами. Оказывается, Стив попал в эту вселенную через портал и остался обескуражен ее возможностями.