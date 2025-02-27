Полиция сочла подозрительной смерть актера Джина Хэкмена и его супруги

Тела Хэкмена и Аракавы нашли двое служащих по дому. Аракава лежала на полу в ванной, а рядом с ней — мертвая немецкая овчарка. На столешнице стояла открытая баночка с рецептурным лекарством, а вокруг были рассыпанные таблетки. Хэкмена обнаружили в подсобке возле кухни. В доме находились две живые собаки: одна — возле тела женщины, другая же бегала на улице. Входная дверь дома была открыта, хотя никаких следов насильственного проникновения не замечено. Пожарные и газовщики не нашли признаков утечки газа, который мог вызвать отравление.