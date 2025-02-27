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Актер Джин Хэкмен и его супруга Бетси Аракава найдены мертвыми
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Полиция сочла подозрительной смерть актера Джина Хэкмена и его супруги

Сегодня в 17:40
Фото: Donaldson Collection/Getty Images

Следователям показалось подозрительной смерть актера Джина Хэкмена и его супруги Бетси Аракавы, которых нашли мертвыми в их собственном доме 26 февраля. Об этом говорится в ордере на обыск, который оказался у Variety.

95-летнего Хэкмена и 63-летнюю Аракаву нашли мертвыми в их доме в Санта-Фе, штат Нью-Мексико. Причина их смерти не установлена, но 27 февраля офис шерифа округа Санта-Фе заявлял, что «на данный момент непосредственных признаков преступления не обнаружено».

В ходатайстве о выдаче ордера на обыск детектив Рой Арндт сообщил судье, что обстоятельства смерти «достаточно подозрительны», поэтому нужно «тщательное расследование».

Тела Хэкмена и Аракавы нашли двое служащих по дому. Аракава лежала на полу в ванной, а рядом с ней — мертвая немецкая овчарка. На столешнице стояла открытая баночка с рецептурным лекарством, а вокруг были рассыпанные таблетки. Хэкмена обнаружили в подсобке возле кухни. В доме находились две живые собаки: одна — возле тела женщины, другая же бегала на улице. Входная дверь дома была открыта, хотя никаких следов насильственного проникновения не замечено. Пожарные и газовщики не нашли признаков утечки газа, который мог вызвать отравление.

Детектив считает, что супруги упали на пол внезапно. Рядом с головой Аракавы лежал обогреватель, который мог упасть при резком падении женщины. На телах умерших нет никаких следов травм. К моменту обнаружения на телах супругов уже начали появляться трупные явления, отметил детектив.

Обладатель двух «Оскаров» Хэкмен считается одним из величайших актеров второй половины XX века. За полувековую карьеру он сыграл более 90 ролей. В конце 2024 года The Independent включил его список лучших актеров XXI века.

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