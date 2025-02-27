Алисия Викандер анализирует способность Элизабет Олсен быть матерью в трейлере «Оценки»

Сегодня / 16:09
Вышел первый тизер «Шрека-5». Дочь огра играет Зендая
Сегодня / 18:45
В тизер «Шрека-5» вставили тикток-фильтр с танцующим огром. Его создал красноярец
Сегодня / 18:38
Изабелла Росселлини снимется в байопике Уоллис Симпсон — избранницы британского короля Эдуарда VIII
Сегодня / 17:40
Полиция сочла подозрительной смерть актера Джина Хэкмена и его супруги
Сегодня / 17:34
Кристен Стюарт ожидает ребенка от Майкла Серы в трейлере комедии «Сакраменто»
Сегодня / 17:01
«Союзмультфильм» хочет создать детский телеканал БРИКС
Сегодня / 16:59
В третьем сезоне «Колец власти» появятся Джейми Кэмпбелл Бауэр и Эдди Марсан
Сегодня / 16:11
Художник Такаси Мураками выпустит коллекцию одежды, посвященную бейсболу
Сегодня / 15:57
Джейсон Стэтем вернется в «Пчеловода-2»
Сегодня / 15:33
Фигуристка Екатерина Куракова обратилась в полицию во Франции из‑за сексуализированного фотомонтажа
Сегодня / 15:28
Ламу из Северной Каролины признали старейшей в мире. Ей 27 лет
Сегодня / 15:19
A24 выпустила новый трейлер «Смерти единорога». В главных ролях Дженна Ортега и Пол Радд
Сегодня / 15:13
MrBeast хочет привлечь сотни миллионов долларов для своего медиабизнеса
Сегодня / 14:55
Сирша Ронан и Остин Батлер вместе сыграют начинающих музыкантов
Сегодня / 14:47
Кэти Перри полетит в космос
Сегодня / 13:54
Каждый второй пассажир метро признался, что регулярно засыпает в поездках
Сегодня / 13:29
РКН: в январе утекли почти 7 млн записей с личными данными россиян
Сегодня / 12:39
Мэттью Перри перед смертью сделали 27 инъекций кетамина
Сегодня / 12:28
Суд заочно приговорил к 10 годам колонии сооснователя издания Doxa Армена Арамяна
Сегодня / 11:50
«Горе от ума» получит современную экранизацию
Сегодня / 11:42
Песня Акона «Right Now (Na Na Na)» набрала миллиард просмотров на YouTube
Сегодня / 11:30
Владимир Мединский возглавил Союз писателей России
Сегодня / 10:54
Вышел трейлер российского фэнтези-сериала «Этерна» по циклу романов Веры Камши
Сегодня / 09:19
В Японии рождаемость упала до рекордно низкого уровня за 125 лет
Сегодня / 09:03
Регулярные полеты из России в Абхазию смогут стартовать 1 мая
Сегодня / 09:01
Актер Джин Хэкмен и его супруга Бетси Аракава найдены мертвыми
Сегодня / 08:38
Александр Буйнов сбил пенсионерку в Подмосковье
Сегодня / 08:07
У нас есть «Форсаж» дома: вышел трейлер российского гоночного боевика «Жига. На полной скорости»

Алисия Викандер анализирует способность Элизабет Олсен быть матерью в трейлере «Оценки»

Сегодня в 19:32
Кадр: ONE Media Coverage/YouTube

Подвокда: Элизабет Олсен и Алисия Викандер появились в трейлере фильма «Оценка» («The Assessment»). Лента рассказывает о будущем, в котором парам необходимо пройти недельное тестирование, чтобы им разрешили стать родителями.

На ютуб-канале One Media Coverage опубликовали трейлер фильма «Оценка» («The Assessment») — психологической драмы о ближайшем будущем, в котором парам приходится проходить тестирование, прежде чем им разрешат стать родителями.

В фильме снялись Элизабет Олсен («ВандаВижн», «Его три дочери») и Химеш Патель («Не смотрите наверх», «Франшиза»). Они сыграли супругов, которые мечтают завести ребенка и открывают двери своего дома для женщины по имени Вирджиния.

Вирджиния проведет вместе с героями неделю, чтобы узнать их поближе и оценить, каких людей они из себя представляют. Пара уверена, что они успешно пройдут аттестацию, но та оборачивается для них сущим кошмаром.

Трейлер показывает, как Вирджиния вторгается во все аспекты жизни супругов. Она изучает медикаменты в их доме, наблюдает, как они занимаются сексом, встречается с друзьями пары и даже изображает ребенка, чтобы увидеть их реакцию.

«Я хочу настоящего ребенка, а не это!» — срывается в ролике героиня Олсен. Сумеет ли она и ее муж пройти тестирование, можно будет узнать в кинотеатрх с 21 марта. 8 апреля картина появится в сети.

Ее создательницей выступила режиссер Флер Форчун, в прошлом снимавшая клипы для Люкке Ли, Дрейка и Кейлани. Сценарий ленты написали Джон Доннелли («Утопия», «Клей»), Нил Гарфат Кокс и Эван Томас

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами