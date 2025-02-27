Алисия Викандер анализирует способность Элизабет Олсен быть матерью в трейлере «Оценки»

Подвокда: Элизабет Олсен и Алисия Викандер появились в трейлере фильма «Оценка» («The Assessment»). Лента рассказывает о будущем, в котором парам необходимо пройти недельное тестирование, чтобы им разрешили стать родителями.
На ютуб-канале One Media Coverage опубликовали трейлер фильма «Оценка» («The Assessment») — психологической драмы о ближайшем будущем, в котором парам приходится проходить тестирование, прежде чем им разрешат стать родителями.
В фильме снялись Элизабет Олсен («ВандаВижн», «Его три дочери») и Химеш Патель («Не смотрите наверх», «Франшиза»). Они сыграли супругов, которые мечтают завести ребенка и открывают двери своего дома для женщины по имени Вирджиния.
Вирджиния проведет вместе с героями неделю, чтобы узнать их поближе и оценить, каких людей они из себя представляют. Пара уверена, что они успешно пройдут аттестацию, но та оборачивается для них сущим кошмаром.
Трейлер показывает, как Вирджиния вторгается во все аспекты жизни супругов. Она изучает медикаменты в их доме, наблюдает, как они занимаются сексом, встречается с друзьями пары и даже изображает ребенка, чтобы увидеть их реакцию.
«Я хочу настоящего ребенка, а не это!» — срывается в ролике героиня Олсен. Сумеет ли она и ее муж пройти тестирование, можно будет узнать в кинотеатрх с 21 марта. 8 апреля картина появится в сети.
Ее создательницей выступила режиссер Флер Форчун, в прошлом снимавшая клипы для Люкке Ли, Дрейка и Кейлани. Сценарий ленты написали Джон Доннелли («Утопия», «Клей»), Нил Гарфат Кокс и Эван Томас