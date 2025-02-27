В тизер «Шрека-5» вставили тикток-фильтр с танцующим огром. Его создал красноярец

«История создания фильтра простая, как‑то ночью в Питере по-приколу на скорую руку собрал его, он быстро завирусился. Несколько месяцев назад из DreamWorks связались со мной. Разрешение было дано, потому что в каком‑то смысле сам нарушил авторские права. Получился отличный мем и промо для меня», — поделился Кузлин.