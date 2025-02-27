В тизер «Шрека-5» вставили тикток-фильтр с танцующим огром. Его создал красноярец

В тизер «Шрека-5» вставили тикток-фильтр, созданный жителем Красноярска Максимом Кузлиным. Студия DreamWorks обращалась к нему за разрешением, рассказал он телеграм-каналу «Кабачковая икра по акции».
Первый взгляд на нового «Шрека» вышел 27 февраля. Видео начинается с того, как волшебное зеркало прокручивает короткие ролики с огром, среди которых попадается ролик с фильтром Shrek in the sky («Шрек в небе»). Именно его придумал Кузлин.
«История создания фильтра простая, как‑то ночью в Питере по-приколу на скорую руку собрал его, он быстро завирусился. Несколько месяцев назад из DreamWorks связались со мной. Разрешение было дано, потому что в каком‑то смысле сам нарушил авторские права. Получился отличный мем и промо для меня», — поделился Кузлин.
Премьера «Шрека-5» запланирована на 23 декабря 2026 года. В ней появится новый полноценный персонаж — повзрослевшая дочь Шрека и Фионы, которую озвучила Зендая.