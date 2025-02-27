Итальянская актриса Изабелла Росселлини, известная по фильмам «Синий бархат» и «Конклав», снимется в фильме «Горький конец» — байопике Уоллис Симпсон. Об этом сообщил Deadline.
Историю американки, роман с которой привел британского короля Эдуарда VIII к отречению, расскажет режиссер Майк Ньюэлл. Автор «Улыбки Моны Лицы» и «Гарри Поттера и Кубка огня» поставит фильм по сценарию Луиз Феннелл.
Проект расскажет о последних годах жизни Уоллис Симпсон. Ее в картине сыграет Джоан Коллинз из «Династии» и «Американской истории ужасов». Росселлини исполнит роль Сюзанны Блум — адвоката и доверенного лица Симпсон, из‑за которой герцогиня Виндзорская оказалась в тисках одержимости и принудительного контроля.
«Сценарий Луизы Феннелл позволяет нам погрузиться в солжные и разрушительные отношения между двумя знаковыми женщинами, в глубокое влияние, которое они оказали друг на друга, и в их неизгладимый след в истории», — рассказала Росселлини.
Ленту выпустит John Gore Studios. Ее продюсерами выступят Джон Гор, Ричард Холмс и Фрэнсис Хопкинсон, а исполнительными продюсерами будут Хилари Стронг, Майкл Фостер и Перси Гибсон. Съемки стартуют в мае в Великобритании.