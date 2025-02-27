В третьем сезоне «Колец власти» появятся Джейми Кэмпбелл Бауэр и Эдди Марсан

Джейми Кэмпбелл Бауэр и Эдди Марсан присоединились к актерскому составу третьего сезона сериала «Властелин колец: Кольца власти». Об этом сообщает Variety.
Бауэр, наиболее известный по роли Векны в сериале «Очень странные дела», получил постоянную роль, а Марсан — эпизодическую. По данным Deadline, Бауэру достался воинственный персонаж и, возможно, любовный интерес Галадриель, поэтому предполагается, что он сыграет Келеборна, мужа эльфийской принцессы.
Amazon Prime Video сообщил о продлении «Колец власти» на третий сезон в середине февраля. Съемки стартуют этой весной на студии Shepperton в Великобритании.
Действие сериала-приквела, созданного Дж.Д.Пейном и Патриком МакКеем, разворачивается за тысячи лет до событий трилогии «Властелин колец» и рассказывает о возвышении Саурона во Второй эпохе Средиземья. Какие события покажут в третьей части, не раскрывается.