В третьем сезоне «Колец власти» появятся Джейми Кэмпбелл Бауэр и Эдди Марсан

Действие сериала-приквела, созданного Дж.Д.Пейном и Патриком МакКеем, разворачивается за тысячи лет до событий трилогии «Властелин колец» и рассказывает о возвышении Саурона во Второй эпохе Средиземья. Какие события покажут в третьей части, не раскрывается.