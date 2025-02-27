Кристен Стюарт ожидает ребенка от Майкла Серы в трейлере комедии «Сакраменто»

На ютуб-канале One Media опубликовали трейлер комедии «Сакраменто», в которой снялись Кристен Стюарт («Сумерки», «Спенсер»), Майкл Сера («Джуно», «Барби») и Майкл Ангарано («Больница Никербокер», «Уилл и Грейс»).
Стюарт и Сера сыграли Гленна и Рози — женатую пару, которая ожидает ребенка. В их размеренную жизнь врывается лучший друг Гленна по имени Рики. Он тоскует по своей бывшей девушке и предлагает приятелю отправиться в путешествие.
Мужчины уезжают из Лос-Анджелеса в Сакраменто, чтобы восстановить связь друг с другом и развеять прах отца Рики. В пути герой Ангарано анализирует жизнь Гленна с помощью знаний в психотерапии — и пытается вернуть возлюбленную.
Любовный интерес Рики в картине сыграла Майя Эрскин, известная по сериалу «Мистер и миссис Смит» и ромкому «Плюс один». В актерский состав проекта вошли также рестлер Эй Джей Мендес, Иман Каррам и Розалинд Чао.
Режиссером фильма выступил Майкл Ангарано. Он написал сценарий ленты вместе с Кристофером Николасом Смитом. «Сакраменто» вдохновлен картиной «На обочине», написал Collider.
Комедия уже получила положительные отзывы критиков: на платформе Rotten Tomatoes у фильма 95% свежести. В кинопрокате «Сакраменто» появится 11 апреля.