Кристен Стюарт ожидает ребенка от Майкла Серы в трейлере комедии «Сакраменто»

Стюарт и Сера сыграли Гленна и Рози — женатую пару, которая ожидает ребенка. В их размеренную жизнь врывается лучший друг Гленна по имени Рики. Он тоскует по своей бывшей девушке и предлагает приятелю отправиться в путешествие.