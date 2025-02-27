Джейсон Стэтем вернется в «Пчеловода-2»

Джейсон Стэтем снова сыграет социопатичного пасечника в сиквеле «Пчеловода». Новую часть снимет режиссер фильма «Ночь идет за нами» Тимо Тяхянто, сообщает Deadline.
Съемки боевика должны начаться осенью. Пока что Тяхянто работает над «Никто-2», продолжением комедийного боевика Ильи Найшуллера.
Сценарий к сиквелу «Пчеловода» написал Курт Виммер. Одним из продюсеров выступит Стэтем.
«Пчеловод» рассказывает об Адаме Клее, который предпочитает больше времени проводить с пчелами, чем с людьми. Исключение он делает разве что для своей доброжелательной пожилой соседки, у которой кибермошенники крадут 2 млн долларов, предназначавшиеся для детского фонда. После того как пенсионерка с горя кончает жизнь самоубийством, Клей (в прошлом — ликвидатор на службе у ЦРУ) решает убить всех аферистов, причастных к ее гибели, и доходит до высших эшелонов власти.
Боевик стал хитом, хотя в мировом прокате не окупился: заработал 152 млн долларов при бюджете 162,6 млн. Зато в феврале 2024-го «Пчеловод» стал самым популярным фильмом месяца у пиратов в РФ.