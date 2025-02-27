«Союзмультфильм» хочет создать детский телеканал БРИКС

Киностудия «Союзмультфильм» ведет переговоры о создании детского телеканала стран БРИКС. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на председательницу совета директоров компании Юлиану Слащеву.
Она поделилась, что уже обсуждает проект с представителями Бразилии: «Мы обсуждаем такую тему, как детский канал БРИКС, который мог бы пойти из России, как бы созданный, потому что у нас есть детский канал, у „Союзмультфильма“, и Бразилия подхватит эту идею как следующая страна, принимающая в этом году БРИКС».
По словам Слащевой, инициативу можно в будущем распространить на все страны объединения, в которое сейчас входят десять государств: Россия, Бразилия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Китай, ОАЭ, Эфиопия и ЮАР.
«Вы понимаете, что он (контент. — Прим. ред.) сейчас очень сильно отличается от англосаксонских стран. У нас нет разных родов в фильмах, у нас есть полная семья, везде традиции полноценной семьи, очень близки к Бразилии, Ближнему Востоку, другим странам БРИКС», — отметила Слащева.
По ее мнению, канал сможет установить единые стандарты контента и поможет российским проектам достигать зарубежной аудитории. На «англосаксонских рынках», как пояснила специалистка, «не берут наш контент».