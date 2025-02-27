«Союзмультфильм» хочет создать детский телеканал БРИКС

Она поделилась, что уже обсуждает проект с представителями Бразилии: «Мы обсуждаем такую тему, как детский канал БРИКС, который мог бы пойти из России, как бы созданный, потому что у нас есть детский канал, у „Союзмультфильма“, и Бразилия подхватит эту идею как следующая страна, принимающая в этом году БРИКС».