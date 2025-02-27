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Сирша Ронан и Остин Батлер вместе сыграют начинающих музыкантов

Сегодня в 14:55
Фото: Stephane Cardinale — Corbis/Getty Images

Сирша Ронан и Остин Батлер сыграют главные роли в адаптации романа «Глубокие порезы» («Deep Cuts»). Фильм для студии A24 собирается снять режиссер «Стальной хватки» Шон Деркин, сообщает Deadline со ссылкой на источники.

«Глубокие порезы» рассказывают о двух 20-летних возлюбленных, одержимых музыкой. История разворачивается в 2000-е и сталкивает пару с непростыми реалиями амбиций и взрослой жизни.

Книгу написала дебютантка Холли Брикли, а опубликовала недавно, 25 февраля.

Деркин и Ронан также выступят одними из продюсеров. Последний фильм режиссера с Заком Эфроном полюбился критикам и стал одним из кинохитов A24 в США.

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