Сирша Ронан и Остин Батлер вместе сыграют начинающих музыкантов

Сирша Ронан и Остин Батлер сыграют главные роли в адаптации романа «Глубокие порезы» («Deep Cuts»). Фильм для студии A24 собирается снять режиссер «Стальной хватки» Шон Деркин, сообщает Deadline со ссылкой на источники.
«Глубокие порезы» рассказывают о двух 20-летних возлюбленных, одержимых музыкой. История разворачивается в 2000-е и сталкивает пару с непростыми реалиями амбиций и взрослой жизни.
Книгу написала дебютантка Холли Брикли, а опубликовала недавно, 25 февраля.
Деркин и Ронан также выступят одними из продюсеров. Последний фильм режиссера с Заком Эфроном полюбился критикам и стал одним из кинохитов A24 в США.