Художник Такаси Мураками выпустит коллекцию одежды, посвященную бейсболу

Японский художник и дизайнер Такаси Мураками выпустит коллекцию одежды вместе с Главной лигой бейсбола (MLB). Об этом рассказали на сайте организации.
Линейка появится 7 марта на платформе Complex. В нее войдут футболки, толстовки, кепки, мячи, перчатки, биты Victus, шлепанцы Ohana Hatake, трикотажные изделия, кроссовки New Era 59FIFTY, сумки, брелоки и джерси бренда Nike. Все предметы будут украшены характерными цветочными мотивами Мураками.
Джерси получат только несколько звезд спорта из клубов «Лос-Анджелес Доджерс» и «Чикаго Кабс», в том числе Ёсинобу Ямамото и Сёта Иманага. Матчи этих команд откроют бейсбольный сезон на стадионе Tokyo Dome 18 и 19 марта.
Коллекцию дополнит набор карточек с изображениями известных работ Мураками и игроков обеих клубов. В некоторых наборах можно будет найти двойную карточку с автографами Мураками и бейсболиста Сёхэя Отани.
«Я думаю, эта новая коллекция основана на исторической дружбе между Японией и Соединенными Штатами. Я счастлив, что могу работать вместе с Complex, MLB и выделить Сёхэя Отани, выдающегося спортсмена, который приехал из Японии и сделал себе имя на мировой арене», — отметил Мураками.
Директор по маркетингу MLB Узма Рон Доулер добавила, что сотрудничество лиги с художником «позволяет отпраздновать глубокую связь Японии с бейсболом, продемонстрировав бейсбольную моду как мощную форму культурного повествования».
Предметы из линейки можно будет приобрести в Японии во время Токийской серии, а также на стадионах «Доджер», «Ригли-филд» и во флагманском магазине MLB в Нью-Йорке. Они также будут доступны на Fanatics.com и MLBShop.com.