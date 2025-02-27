Художник Такаси Мураками выпустит коллекцию одежды, посвященную бейсболу

«Я думаю, эта новая коллекция основана на исторической дружбе между Японией и Соединенными Штатами. Я счастлив, что могу работать вместе с Complex, MLB и выделить Сёхэя Отани, выдающегося спортсмена, который приехал из Японии и сделал себе имя на мировой арене», — отметил Мураками.