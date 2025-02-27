Фигуристка Екатерина Куракова обратилась в полицию во Франции из‑за сексуализированного фотомонтажа

Когда друзья успокоили Екатерину, что с платьем во время проката все было в порядке, она попыталась воспринять фотомонтаж как неудачную шутку. Но затем спортсменка решилась рассказать о случившемся, чтобы «защитить других молодых девушек от подобного поведения».