Фигуристка Екатерина Куракова обратилась в полицию во Франции из‑за сексуализированного фотомонтажа

Пятикратная чемпионка Польши по фигурному катанию и уроженка Москвы Екатерина Куракова пожаловалась во французскую жандармерию на фотографа, который создал с ней фотомонтаж откровенного характера. Об этом написала Le Dauphiné Libéré.
22-летняя спортсменка сообщила, что работающий на Федерацию ледовых видов спорта Франции специалист прислал ей среди сотен фотографий снимок, на котором Куракова была изображена во время прыжка полуобнаженной.
Мужчина сопроводил фотомонтаж сообщением «Классные сиськи… лол». Куракова призналась, что сперва испугалась, что фото настоящее. Девушка забеспокоилась, не сместилась ли часть ее костюма во время выступления.
Когда друзья успокоили Екатерину, что с платьем во время проката все было в порядке, она попыталась воспринять фотомонтаж как неудачную шутку. Но затем спортсменка решилась рассказать о случившемся, чтобы «защитить других молодых девушек от подобного поведения».
«Ему придется взять на себя ответственность», — подчеркнула фигуристка. Инцидент произошел в конце декабря в Вожани, где прошел гала-концерт с участием Кураковой. По словам спортсменки, фотограф обещал не показывать никому измененный снимок, но поделился с ним по меньшей мере с десятью человеками.
«Я плакала, мне было страшно, но я не хотела предпринимать никаких действий перед чемпионатом Европы», — вспомнила Екатерина. По информации СМИ, фотограф, на которого пожаловалась Куракова, фотографировал спортсменов более 30 лет.
Екатерина Куракова — одна из сильнейших фигуристок Европы на сегодняшний день. В 2023 году она заняла четвертое место на чемпионате континента. Девушка выигрывала Warsaw Cup и пять раз становилась чемпионкой Польши. Она представляет страну с 2018 года, до этого Куракова выступала за Россию.