Ламу из Северной Каролины признали старейшей в мире. Ей 27 лет

Ламу Уайттоп из Северной Каролины признали самой старой в мире. Об этом сообщает Guinness World Records.
Сейчас ламе 27 лет и 251 день. Она с 2006 года живет в лагере Victory Junction для детей с тяжелыми заболеваниями и хроническими болезнями.
Книга рекордов Гиннесса признала ее самой старой ламой, живущей в неволе, за всю историю. «Он так хорошо относится к нашим воспитанникам, что, как только начинаются наши лагерные дни, он просто ложится и не встает до обеда.
Он просто лежит и позволяет детям подбегать к нему и ласкать его. Он относится к этому как к работе — это и есть его работа!» — рассказала Билли Джо Дэвис, директор амбара в Victory Junction.
Уайттоп проводит свои дни в окружении детей в круглогодичном лагере, а также девяти лошадей, двух коз, двух кроликов, двух миниатюрных осликов и миниатюрной горной коровы по кличке Гас-Гас.