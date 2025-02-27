MrBeast хочет привлечь сотни миллионов долларов для своего медиабизнеса

MrBeast ведет переговоры о привлечении сотен миллионов долларов для расширения своего бизнеса. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
По их словам, уже сейчас холдинговая компания ютуб-блогера оценивается в 5 млрд долларов. Новые инвестиции он хочет потратить на развитие медиабизнеса. Переговоры находятся на ранней стадии, и имена потенциальных инвесторов пока неизвестны.
Среди компаний MrBeast — шоколадный бренд Feastables, компания по производству закусок Lunchly и студия, занимающаяся созданием видео. Источники агентства говорят, что в прошлом году проекты блогера принесли общий доход в 400 млн долларов.
Для его недавнего шоу «Beast Games» («Игры Биста») построили город за 14 млн долларов. В реалити участвовала 1000 человек, которые боролись за приз в 5 млн долларов.
Несколько участников шоу пожаловались на небезопасные условия съемок, нехватку еды и медиков на площадке. Несмотря на это, проект менее чем за месяц посмотрели на стриминговых платформах более 50 млн человек, а Netflix, HBO и крупные студии после его успеха начали охотиться за контентом, созданным инфлюэнсерами.