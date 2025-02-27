MrBeast хочет привлечь сотни миллионов долларов для своего медиабизнеса

Несколько участников шоу пожаловались на небезопасные условия съемок, нехватку еды и медиков на площадке. Несмотря на это, проект менее чем за месяц посмотрели на стриминговых платформах более 50 млн человек, а Netflix, HBO и крупные студии после его успеха начали охотиться за контентом, созданным инфлюэнсерами.