A24 выпустила новый трейлер «Смерти единорога». В главных ролях Дженна Ортега и Пол Радд

В сюжете идет речь об отце Эллиоте (Пол Радд) и дочери Райли (Дженна Ортега). Они случайно насмерть сбивают единорога по пути на уик-энд, где его босс-миллиардер собирается использовать чудесные лечебные свойства этого существа.