A24 выпустила новый трейлер «Смерти единорога». В главных ролях Дженна Ортега и Пол Радд

Кинокомпания A24 выпустила новый трейлер черной комедии «Смерть единорога». Премьера фильма состоится в 2025 году.
В сюжете идет речь об отце Эллиоте (Пол Радд) и дочери Райли (Дженна Ортега). Они случайно насмерть сбивают единорога по пути на уик-энд, где его босс-миллиардер собирается использовать чудесные лечебные свойства этого существа.
«Раньше единороги считались божественными существами, потому что люди верили, что они могут исцелить буквально все», — рассказывает персонаж Ортеги.
Помимо Ортеги и Радда, в «Смерти единорога» снялись Уилл Полтер, Теа Леони, Ричард Э.Грант, Энтони Карриган, Сунита Мани, Джессика Хайнс, Стив Парк, Ник Уиттман и другие.
Кресло режиссера и сценариста занял Алекс Шарфман — это режиссерский дебют продюсера фильмов «Поднять паруса» и «Воскрешение». Ари Астер («Солнцестояние») выступит в качестве исполнительного продюсера.