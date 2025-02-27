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Каждый второй пассажир метро признался, что регулярно засыпает в поездках

Сегодня в 13:54
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

41% россиян, пользующихся метро, засыпают как минимум каждую третью поездку или чаще. Об этом говорится в исследовании «Дзена» и Московского метрополитена. Его провели ко Дню сна в общественных местах, который отмечается 28 февраля.

16% респондентов признались, что дремлют в метро каждый маршрут, 12% ― что спят минимум в половине поездок, а 15% ― что засыпали там лишь пару раз. Никогда не спали в метрополитене лишь 17% опрошенных.

Основные причины сна в метро ― хронический недосып (42%), возможность как‑то занять себя в долгой дороге (34%) и чувство комфорта в поездах (25%).

Самая сонная линия московского метро, по мнению респондентов, ― Сокольническая. На ней засыпают 20% опрошенных. На втором месте — Калужско-Рижская линия (18%), далее следуют Серпуховско-Тимирязевская и Замоскворецкая линии (по 15%).

Опрос проведен методом онлайн-панели в феврале 2025 года. В нем поучаствовали 1217 респондентов, из которых 56% мужчин и 44% женщин.

Другой недавний опрос показал, что 72% россиян устали от множества рабочих чатов и мечтают выйти из них. При этом 61% признают, что переписки в мессенджерах экономят время.

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