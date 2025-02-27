РКН: в январе утекли почти 7 млн записей с личными данными россиян

20 февраля РБК со ссылкой на данные исследования компании InfoWatch сообщил, что количество утечек из российских финансовых компаний снизилось почти на 60% в 2024 году. Замглавы РКН Милош Вагнер говорил, что 2023 году относительно 2022-го количество утечек выросло, но их объем уменьшился.