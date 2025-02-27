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РКН: в январе утекли почти 7 млн записей с личными данными россиян

Сегодня в 13:29
Фото: Wesley Tingey/Unsplash

В январе 2025 года в открытый доступ попали 6,9 млн записей о гражданах РФ. Всего в прошлом месяце произошло 10 утечек, передают «Ведомости» сведения Роскомнадзора.

В открытый доступ утекли персональные данные россиян. За весь 2024 год случилось 135 случаев утечек баз данных, в которых содержалось свыше 710 млн записей о гражданах.

РКН не стал уточнять, откуда именно произошли утечки в январе.

20 февраля РБК со ссылкой на данные исследования компании InfoWatch сообщил, что количество утечек из российских финансовых компаний снизилось почти на 60% в 2024 году. Замглавы РКН Милош Вагнер говорил, что 2023 году относительно 2022-го количество утечек выросло, но их объем уменьшился.

В прошлом году из банков, микрофинансовых организаций и страховых компаний в сеть попало 68 млн записей с данными. Этот показатель на 58,8% ниже, чем в 2023 году.

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