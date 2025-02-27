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Мэтью Перри перед смертью сделали 27 инъекций кетамина

Сегодня в 12:39
Фото: Warner Bros. Television

Peacock выпустил документалку о Мэттью Перри, в которой утверждается, что актеру перед смертью сделали 27 инъекций кетамина.

Об этом заявил адвокат Мартин Эстрада, который вел дело до января 2024 года. Он заявил, что за три последних дня жизни Перри было введено 27 доз кетамина, помимо тех, что были прописаны ему в качестве терапии от тревоги и депрессии.

В связи со смертью актера обвинения были предъявлены пяти людям, среди которых врачи Марк Чавес и Сальвадор Пласенсия. Адвокат утверждает, что Пласенсия «очень ясно» выразился в текстовых сообщениях о Перри, сказав, что «он увидел в этом возможность заработать много денег за короткий промежуток времени, и он якобы так и сделал».

«Раньше мы называли такие случаи смертью от передозировки и больше обвиняли жертву. Теперь мы так больше не делаем. Мы обвиняем наркоторговцев в том, что они воспользовались этой зависимостью, чтобы вызвать смерть или серьезные травмы, и именно поэтому мы возбуждаем такие дела», — отметил адвокат.

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