Мэтью Перри перед смертью сделали 27 инъекций кетамина

«Раньше мы называли такие случаи смертью от передозировки и больше обвиняли жертву. Теперь мы так больше не делаем. Мы обвиняем наркоторговцев в том, что они воспользовались этой зависимостью, чтобы вызвать смерть или серьезные травмы, и именно поэтому мы возбуждаем такие дела», — отметил адвокат.