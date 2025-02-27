Суд заочно приговорил к 10 годам колонии сооснователя издания Doxa Армена Арамяна

2-й Западный окружной военный суд заочно приговорил к колонии сооснователя и экс-редактора студенческого онлайн-издания Doxa Армена Арамяна. Об этом сообщает ТАСС.
«Суд огласил приговор Арамяну. Ему назначили 10 лет и 1 месяц лишения свободы заочно. С этим решением мы, конечно, не согласны и подадим на него апелляцию», — заявил адвокат Леонид Соловьев.
Прокурор запрашивал 12 лет и 1 месяц лишения свободы, но не указывал отягчающих обстоятельств.
Арамяну предъявили обвинения на основании твита, опубликованного в издании 3 августа 2022 года. В нем содержалась карта убийств мирных жителей в Буче.
Сейчас редактор находится не в России. Он покинул страну после начала спецоперации на территории Украины. А в январе 2024 года Генпрокуратура признала издание Doxa нежелательной организацией.