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Суд заочно приговорил к 10 годам колонии сооснователя издания Doxa Армена Арамяна

Сегодня в 12:28
Фото: Tingey Injury Law Firm/Unsplash

2-й Западный окружной военный суд заочно приговорил к колонии сооснователя и экс-редактора студенческого онлайн-издания Doxa Армена Арамяна. Об этом сообщает ТАСС.

«Суд огласил приговор Арамяну. Ему назначили 10 лет и 1 месяц лишения свободы заочно. С этим решением мы, конечно, не согласны и подадим на него апелляцию», — заявил адвокат Леонид Соловьев.

Прокурор запрашивал 12 лет и 1 месяц лишения свободы, но не указывал отягчающих обстоятельств.

Арамяну предъявили обвинения на основании твита, опубликованного в издании 3 августа 2022 года. В нем содержалась карта убийств мирных жителей в Буче.

Сейчас редактор находится не в России. Он покинул страну после начала спецоперации на территории Украины. А в январе 2024 года Генпрокуратура признала издание Doxa нежелательной организацией.

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