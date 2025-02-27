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Владимир Мединский возглавил Союз писателей России

Сегодня в 11:30
Фото: Новосильцев Артур/Агентство «Москва»

Экс-министра культуры, а ныне помощника президента Владимира Мединского избрали председателем Союза писателей России. Об этом сообщает РИА «Новости».

За назначение бывшего главы Минкульта проголосовали 143 участника съезда организации, один выступил против, трое воздержались.

Кандидатуру Мединского выдвинул Николай Иванов, редактор журнала «Советский воин», возглавлявший Союз писателей с 2018 года. В ходе съезда он сложил с себя полномочия председателя.

Во время съезда Мединский назвал главной проблемой уход государства из сферы литературы и книжного рынка. В кино госфинансирование измеряется миллиардами, а литература не получат почти ничего ― ни денег, ни внимания, посетовал он.

По мнению нового главы Союза, статус писателей маргинализируется, а работники литературного труда не получают даже прожиточного минимума. При этом чтение ничем не заменить ― ни телевизором, ни соцсетями, ни скроллингом, считает он.

Мединский также предложил пригласить в Союз писателей блогеров, провести ревизию приватизации собственности и запустить новый сайт организации. Главной задачей он назвал сделать «обновленный, а в перспективе объединенный союз авторитетной, влиятельной организацией».

О возможном назначении экс-министра культуры главой Союза писателей стало известно около месяца назад. Об этом писала в своем телеграм-канале искусствовед Ксения Коробейникова и сообщали источники РБК в РВИО и на книжном рынке.

В последнее время Мединский активно занимался созданием новых учебников по истории для школьников. В них, в частности, современную Украину называют неонацистским государством, заморозку российских активов на западе сравнивают с действиями нацистов в годы ВОВ, а спецоперация, по мнению авторов учебника, «сплотила наше общество».

Известен Мединский и личными спорными высказываниями. К примеру, он называл «конченными мразями» тех, кто не верит в подвиг 28 панфиловцев. Хотя в 2015 году была рассекречен доклад главного военного прокурора СССР, в котором говорится, что подвиг 28 панфиловцев ― вымысел журналистов «Красной звезды».

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