Владимир Мединский возглавил Союз писателей России

В последнее время Мединский активно занимался созданием новых учебников по истории для школьников. В них, в частности, современную Украину называют неонацистским государством, заморозку российских активов на западе сравнивают с действиями нацистов в годы ВОВ, а спецоперация, по мнению авторов учебника, «сплотила наше общество».