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«Горе от ума» экранизируют в современности

Сегодня в 11:50
Иллюстрация: Дмитрий Кордовский

Комедия «Горе от ума» получит современную экранизацию. Режиссером и одним из продюсеров адаптации станет Ольга Акатьева, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

По словам создателей, в числе которых продюсеры Тимур Вайнштейн и Михаил Погосов, фильм выйдет за рамки истории «Горя от ума». Так, финальная фраза пьесы «Карету мне! Карету! Вон из Москвы!» не станет концом сюжета в экранизации, а раскроется дальше и расскажет о судьбе персонажей после этого.

Актерский состав пока неизвестен. Съемки, в том числе на Кавказе, стартуют в конце 2025 года. Планируется также воссоздать улицы Москвы начала XIX века со знаменитым домом Фамусовых.

За последние годы российские режиссеры экранизировали несколько произведений классической литературы. Например, в прошлом году на экраны вышли «Мастер и Маргарита» Михаила Локшина и «Онегин» Сарика Андреасяна. В начале 2025-го вышел байопик о Александре Пушкине, в котором Юра Борисов в образе писателя читает рэп.

В конце 2024-го на «Кинопоиске» с задержкой появился сериал по мотивам «Преступления и наказания», события которого тоже происходят в современном Петербурге. Свою экранизацию романа готовит сербский режиссер Эмир Кустурица, в главной роли — Борисов.

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