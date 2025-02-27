«Горе от ума» экранизируют в современности

По словам создателей, в числе которых продюсеры Тимур Вайнштейн и Михаил Погосов, фильм выйдет за рамки истории «Горя от ума». Так, финальная фраза пьесы «Карету мне! Карету! Вон из Москвы!» не станет концом сюжета в экранизации, а раскроется дальше и расскажет о судьбе персонажей после этого.