Вышел трейлер российского фэнтези-сериала «Этерна» по циклу романов Веры Камши

В одном из государств ― Талиг ― сын мятежника Ричард Окделл хочет отомстить убийце отца. В это время в городе-государстве Арагис потомок сверженной династии Альдо Ракан хочет вернуть трон своему роду. На пути к своим целям Ричарду и Альдо придется столкнуться с самой могущественной силой в том жестоком мире ― судьбой, гласит синопсис.