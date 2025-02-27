Вышел трейлер российского фэнтези-сериала «Этерна» по циклу романов Веры Камши

«Кинопоиск» представил трейлер мистического фэнтези-сериала «Этерна». Премьера первой серии состоится в онлайн-кинотеатре 5 июля. Всего в первом сезоне будет шесть эпизодов, которые будут выходить по одному в неделю.
Сериал создан по мотивам цикла романов русской писательницы Веры Камши «Отблески Этерны». Его действие разворачивается на вымышленной планете Кэртиана во времена, напоминающие средневековую Европу XVI–XVII веков. В ожидании конца света, называемого Великим Изломом, мир охвачен междоусобными конфликтами.
В одном из государств ― Талиг ― сын мятежника Ричард Окделл хочет отомстить убийце отца. В это время в городе-государстве Арагис потомок сверженной династии Альдо Ракан хочет вернуть трон своему роду. На пути к своим целям Ричарду и Альдо придется столкнуться с самой могущественной силой в том жестоком мире ― судьбой, гласит синопсис.
Главные роли исполнили Иван Трушин, Алексей Лукин, Юрий Чурсин, Антон Рогачев, Павел Чинарев, Валентина Ляпина, Илья Виногорский и Ксения Трейстер. Режиссером выступил Сергей Трофимов, известный по проектам «Нулевой пациент», «Дозоры» Тимура Бекмамбетова, сериалам «Монастырь» и «Вертинский». Автор идеи и шоураннер ― Евгений Баранов.
Съемки проходили не только в России (в Петербурге, Дагестане, Ивангороде, Выборге), но и в Узбекистане (в Бухаре и Хиве).