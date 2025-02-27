В Японии рождаемость упала до рекордно низкого уровня за 125 лет

В ноябре прошлого года лидер Консервативной партии Японии Наоки Хякута предложил удалять женщинам матку после 30 лет, чтобы повысить рождаемость в стране. Из других спорных предложений политика — запретить японкам выходить замуж после 25 лет и не разрешать им поступать в университеты с 18, чтобы они смогли сосредоточить силы на деторождении.