В Японии рождаемость упала до рекордно низкого уровня за 125 лет

В Японии рождаемость упала до 721 тыс. человек — рекордно низкого показателя с 1899 года, когда начали вести эту статистику. Об этом сообщает Financial Times.
Это предварительные цифры, которые также включают в себя как проживающих в Японии иностранцев, так и японцев, живущих за границей.
Точная статистика появится в июне. Газета Mainichi предполагает, что в ней показатель рождаемости не достигнет и 700 тыс.
В 2023 году в Японии родилось 758,6 тыс. детей. Таким образом, сокращение рождаемости составило 5% по сравнению с прошлым годом.
В ноябре прошлого года лидер Консервативной партии Японии Наоки Хякута предложил удалять женщинам матку после 30 лет, чтобы повысить рождаемость в стране. Из других спорных предложений политика — запретить японкам выходить замуж после 25 лет и не разрешать им поступать в университеты с 18, чтобы они смогли сосредоточить силы на деторождении.