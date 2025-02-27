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В Японии рождаемость упала до рекордно низкого уровня за 125 лет

Сегодня в 09:19
Фото: Andy Kelly/Unsplash

В Японии рождаемость упала до 721 тыс. человек — рекордно низкого показателя с 1899 года, когда начали вести эту статистику. Об этом сообщает Financial Times.

Это предварительные цифры, которые также включают в себя как проживающих в Японии иностранцев, так и японцев, живущих за границей.

Точная статистика появится в июне. Газета Mainichi предполагает, что в ней показатель рождаемости не достигнет и 700 тыс.

В 2023 году в Японии родилось 758,6 тыс. детей. Таким образом, сокращение рождаемости составило 5% по сравнению с прошлым годом.

В ноябре прошлого года лидер Консервативной партии Японии Наоки Хякута предложил удалять женщинам матку после 30 лет, чтобы повысить рождаемость в стране. Из других спорных предложений политика — запретить японкам выходить замуж после 25 лет и не разрешать им поступать в университеты с 18, чтобы они смогли сосредоточить силы на деторождении.

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