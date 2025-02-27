Актер Джин Хэкмен и его супруга Бетси Аракава найдены мертвыми

Двукратный лауреат «Оскара» Джин Хэкмен и его жена, классическая пианистка Бетси Аракава найдены мертвыми в их доме в Санта-Фе, штат Нью-Мексико. Об этом сообщает Variety со ссылкой на окружной офис шерифа.
Обстоятельства смерти выясняет полиция. Местные власти говорят, что «непосредственных признаков преступления» нет. В момент смерти в доме с парой находилась их собака. Хэкмену было 95 лет, Аракаве — 63 года.
«Все, что я могу сказать, это что мы находимся в процессе предварительного расследования смерти, ждем одобрения ордера на обыск», — сказал шериф.
Хэкмен считается одним из величайших актеров второй половины XX века. За его полувековую карьеру он сыграл более 90 ролей.
Первый «Оскар» Хэкмен получил в 1972 году за роль в фильме «Французский связной». Еще одну статуэтку ему вручили в 1993-м за роль второго плана в картине «Непрощенный». Среди других его известных работ — роли в картинах «Мост слишком далеко», «Миссисипи в огне», «Багровый прилив», «В тылу врага», «Сердцеедки» и «Семейка Тененбаум».