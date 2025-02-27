Актер Джин Хэкмен и его супруга Бетси Аракава найдены мертвыми

Первый «Оскар» Хэкмен получил в 1972 году за роль в фильме «Французский связной». Еще одну статуэтку ему вручили в 1993-м за роль второго плана в картине «Непрощенный». Среди других его известных работ — роли в картинах «Мост слишком далеко», «Миссисипи в огне», «Багровый прилив», «В тылу врага», «Сердцеедки» и «Семейка Тененбаум».