Александр Буйнов сбил пенсионерку в Подмосковье

Певец Александр Буйнов сбил пенсионерку на нерегулируемом пешеходном переходе в Апрелевке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на подмосковное управление МВД.
ДТП произошло вечером 26 февраля, на улице Февральской. Артист находился за рулем Lexus. Женщину 1963 года рождения госпитализировали с разрывом связок.
Mash опубликовал кадры с места аварии. На них видно, как врачи и полиция столпились у пострадавшей, которая лежит на переходе. По данным телеграм-канала, Буйнов объяснил произошедшее тем, что не заметил женщину на дороге и не успел среагировать.
Пострадавшая сказала, что артист после аварии не походил к ней проверить, в каком она состоянии, и хотел уехать с места ДТП. Сам Буйнов в комментарии RTVI заявил, что за рулем был не он, а его водитель.
По информации Mash, сбитая женщина работает воспитательницей в детском саду и во время аварии возвращалась домой с работы.
В правоохранительных органах сказали ТАСС, что певцу грозит штраф до 7500 рублей или лишение прав на срок до 1,5 года. Установлено, что в момент аварии Буйнов был трезв.