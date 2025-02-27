Регулярные полеты из России в Абхазию смогут стартовать 1 мая

В России выразили уверенность, что регулярное авиасообщение с Абхазией может быть запущено 1 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя руководителя Администрации президента РФ Сергея Кириенко.
«Поскольку работоспособность всех систем аэропорта была проверена первым тестовым рейсом, теперь у нас есть полное подтверждение и абсолютная уверенность, что с 1 мая может быть запущено регулярное самолетное сообщение в аэропорт города Сухума», — отметил он.
В начале февраля аэропорт Сухума принял первый после более чем 30-летнего перерыва рейс из Москвы. 27 февраля в Абхазию прилетит специальный рейс борта МЧС.
«По просьбе абхазских медиков, Минздрава Абхазии, специальный борт МЧС России летит, благо полоса готова. Соответственно, российские медики летят этим бортом, чтобы забрать ребятишек и взрослых пациентов и быстро оказать им помощь в российских клиниках», — добавил Кириенко.