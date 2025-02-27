У нас есть «Форсаж» дома: вышел трейлер российского гоночного боевика «Жига. На полной скорости»

Кинокомпания «Карропрокат» опубликовала трейлер фильма «Жига. На полной скорости». Российский боевик про дрифт на «жигулях» выйдет в прокат 27 марта. В главных ролях ― Валентин Анциферов, Ярослав Могильников, Сергей Шакуров, Софья Аржаных.
В центре сюжета ― обычный парень Леша, который ничего не знал о дрифте, пока не нашел в заброшенном гараже «жигули» своего деда. Сперва герой хочет продать реликвию, чтобы помочь семье с деньгами. Однако его планы меняются, когда популярный блогер Шкурный предлагает поучаствовать в заезде с призами. Леше предстоит за короткий срок стать настоящим профи дрифта, ведь на кону в гонке стоят не только деньги, но честь семьи и первая любовь.
За режиссуру и сценарий отвечает Наталия Ахметова-Каленова («Здравствуй, Дедушка Мороз!», «Золото Трои»).
Предыдущие попытки снять «Форсаж по-русски» неизменно заканчивались провалом. У боевика «Стритрейсеры» (2008) с Алексеем Чадовым рейтинг 3,6 на «Кинопоиске», у «Мантикоры» и «Форсажа Да Винчи» ― еще ниже, чуть выше 1.