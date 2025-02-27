У нас есть «Форсаж» дома: вышел трейлер российского гоночного боевика «Жига. На полной скорости»

В центре сюжета ― обычный парень Леша, который ничего не знал о дрифте, пока не нашел в заброшенном гараже «жигули» своего деда. Сперва герой хочет продать реликвию, чтобы помочь семье с деньгами. Однако его планы меняются, когда популярный блогер Шкурный предлагает поучаствовать в заезде с призами. Леше предстоит за короткий срок стать настоящим профи дрифта, ведь на кону в гонке стоят не только деньги, но честь семьи и первая любовь.