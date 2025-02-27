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Никита Михалков раскритиковал фильм «Анора»

Сегодня в 06:56
Фото: Сергей Кредит/Агентство «Москва»

Глава Союза кинематографистов России Никита Михалков раскритиковал фильм «Анора», отвечая на вопросы участников подмосковного форума «На государственной службе». Его слова приводит «Осторожно, новости».

По мнению Михалкова, фильм Шона Бейкера ― «элемент мягкой силы США», и не понимать этого ― преступно. Режиссер также считает, что русские герои «Аноры» выглядят отвратительно.

«О чем картина? Отвратительный олигарх, отвратительная жена, подонок сын и бандит, но гуманный, но русский», ― сказал Михалков.

Он также обвинил «Яндекс» в прокате американских картин «во время СВО». Глава Союза кинематографистов назвал преступным выпуск «Кинопоиском» фильма переводчик ― об американском сержанте, который спасает афганского переводчика.

По словам режиссера, доходы от просмотра американских фильмов уходят «в ту страну, которая поставляет Украине ракеты и убивает детей и мужей тех, кто пришел смотреть это кино». Он призвал разорвать «этот порочный круг».

Премьера «Аноры» состоялась на Каннском фестивале в мае 2024 года — там лента взяла главный приз. Картина рассказала о знакомстве секс-работницы Эни и сына российского миллионера.

Фильм получил номинации на всевозможные награды, в том числе «Готэм», «Золотой глобус» и Critic’s Choice Awards. «Анора» претендует на «Оскар» в шести категориях.

Проект понравился экс-президенту США Бараку Обаме, вошел в топ фильмов года по версии Rollind Stone и стал любимым релизом критиков IndieWire. Но в России подвергся критике: Александр Невский назвал фильм стереотипным, а Виктор Логинов — слабым.

Своим мнением об «Аноре» поделился и российский режиссер Юрий Быков. Он признался, что «не большой фанат» фильма Бейкера, а роль Борисова назвал неоригинальной.

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