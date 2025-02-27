Глава Союза кинематографистов России Никита Михалков раскритиковал фильм «Анора», отвечая на вопросы участников подмосковного форума «На государственной службе». Его слова приводит «Осторожно, новости».
По мнению Михалкова, фильм Шона Бейкера ― «элемент мягкой силы США», и не понимать этого ― преступно. Режиссер также считает, что русские герои «Аноры» выглядят отвратительно.
«О чем картина? Отвратительный олигарх, отвратительная жена, подонок сын и бандит, но гуманный, но русский», ― сказал Михалков.
Он также обвинил «Яндекс» в прокате американских картин «во время СВО». Глава Союза кинематографистов назвал преступным выпуск «Кинопоиском» фильма переводчик ― об американском сержанте, который спасает афганского переводчика.
По словам режиссера, доходы от просмотра американских фильмов уходят «в ту страну, которая поставляет Украине ракеты и убивает детей и мужей тех, кто пришел смотреть это кино». Он призвал разорвать «этот порочный круг».
Премьера «Аноры» состоялась на Каннском фестивале в мае 2024 года — там лента взяла главный приз. Картина рассказала о знакомстве секс-работницы Эни и сына российского миллионера.
Фильм получил номинации на всевозможные награды, в том числе «Готэм», «Золотой глобус» и Critic’s Choice Awards. «Анора» претендует на «Оскар» в шести категориях.
Проект понравился экс-президенту США Бараку Обаме, вошел в топ фильмов года по версии Rollind Stone и стал любимым релизом критиков IndieWire. Но в России подвергся критике: Александр Невский назвал фильм стереотипным, а Виктор Логинов — слабым.
Своим мнением об «Аноре» поделился и российский режиссер Юрий Быков. Он признался, что «не большой фанат» фильма Бейкера, а роль Борисова назвал неоригинальной.