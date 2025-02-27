«Это ужасная потеря. Люблю тебя»: актеры из «Сплетницы» и «Баффи» простились с Мишель Трахтенберг

«Это был первый день, когда я встретила Мишель. Она была как электрический разряд. Когда она входила в комнату, это было заметно по вибрации. Всё, что она делала, она делала на 200%. Она от души смеялась над чьей-то шуткой, она смело смотрела в лицо начальству, когда чувствовала, что что‑то не так, она глубоко переживала из‑за своей работы, она гордилась тем, что является частью этого сообщества и отрасли, как бы больно ей ни было иногда, она была беззаветно предана своим друзьям и храбра перед теми, кого любила, она была сильной, смелой и настоящей собой.