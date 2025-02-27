«Это ужасная потеря. Люблю тебя»: актеры из «Сплетницы» и «Баффи» простились с Мишель Трахтенберг

26 февраля в возрасте 39 лет скончалась звезда «Сплетницы» и «Баффи — истребительницы вампиров» Мишель Трахтенберг. Коллеги по съемочной площадке почтили ее память в сети.
Блейк Лавли
«Сплетница»
«Это был первый день, когда я встретила Мишель. Она была как электрический разряд. Когда она входила в комнату, это было заметно по вибрации. Всё, что она делала, она делала на 200%. Она от души смеялась над чьей-то шуткой, она смело смотрела в лицо начальству, когда чувствовала, что что‑то не так, она глубоко переживала из‑за своей работы, она гордилась тем, что является частью этого сообщества и отрасли, как бы больно ей ни было иногда, она была беззаветно предана своим друзьям и храбра перед теми, кого любила, она была сильной, смелой и настоящей собой.
Время идёт. Вы принимаете как должное возможность увидеться со старым другом». Перефразируя, можно сказать, что настоящие трагедии в жизни — это те, которые застают вас врасплох в обычный вторник».
Эд Вествик
«Сплетница»
«Мне очень грустно слышать о кончине Мишель Трахтенберг. Посылаю молитвы».
Чейс Кроуфорд
«Сплетница»
«Мишель была единственной в своём роде. Я помню, как она впервые пришла на съёмочную площадку и просто взяла всё в свои руки. Она была силой природы, такой неприкрыто весёлой и притягательной… вспоминаю те годы с широкой улыбкой. Это ужасная потеря. Люблю тебя».
Джош Шварц и Стефани Сэвидж
создатели сериала «Сплетница»
«Мишель была такой весёлой, доброй и талантливой. Её образ Джорджины Спаркс стал культовым и любимым фанатами, превратившись из злодейки на один сезон в любимого персонажа, который возвращался на протяжении шести сезонов. С ней было приятно работать на съёмочной площадке, и нам будет её очень не хватать. Мы выражаем соболезнования её семье»
Джеймс Марстерс
«Баффи — истребительница вампиров»
«Мы потеряли прекрасную душу. Мишель была неистово умной, вопиюще смешной и очень талантливой личностью. Она умерла слишком рано и оставила после себя десятки людей, которые знали и любили ее. Я от всей души сочувствую ее семье — это хорошие люди, которые переживают тяжелейшую утрату, которую только может понести человек. Я надеюсь, что все смогут дать им возможность исцелиться в это тяжелое время. Счастливого пути, Мишель. Тебя не хватает».
Эмма Колфилд
«Баффи — истребительница вампиров»
«Мне так жаль, что твой яркий свет погас так рано. Сегодня наша семья Баффи потеряла маленькую сестру. Покойся с миром, милая Миш-Миш. Тебя любили».
Элисон Ханниган
«Баффи — истребительница вампиров»
«Я глубоко опечалена новостью о кончине Мишель. Она привносила любящую энергию на съемочную площадку „Баффи“. Мои мысли с семьей и друзьями Мишель».
Мелисса Гилберт
«Праздник любви»
«О, Мичи… а ведь мы жили так близко друг от друга… Мое сердце болит за твою семью и всех тех, кто так тебя любил…».
Мелисса Джоан Харт
«Кларисса»
«Я убит горем, узнав о кончине Мишель! Такая молодая, такая талантливая и такая милая! Вот забавная сцена, когда она снималась в шоу „Клариса“.
Думаю, это было примерно в 1992 году, а эпизод был моей идеей о том, как я сидела с трудным ребенком. Но Мишель была совсем не похожа на свою героиню, и даже в таком юном возрасте мы прекрасно ладили».