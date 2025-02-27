Джеймс Марсден хотел бы сыграть Фрэнка Синатру

Джеймс Марсден («Люди Икс») хотел бы сыграть Фрэнка Синатру в байопике. Об этом сообщает Deadline.
«Мне всегда нравилось подражать старым певцам, таким как Бобби Дарин, Фрэнк Синатра и Дин Мартин. Я всегда думал, что в жизни Фрэнка Синатры есть столько интересных историй, которые можно было бы сыграть.
И по какой‑то причине вы никогда не видели фильмов о нем», — отметил актер. По словам Марсдена, интересно было бы снять байопик, подобный тому, в котором Джеймс Фокс сыграл Рэя Чарльза.
Фрэнк Синатра вдохновил на создание множества проектов. Среди них — мини-сериал CBS 1992 года «Синатра», в котором Филип Каснофф сыграл певца. Кроме того, Рей Лиотта сыграл Синатру в фильме 1998 года «Крысиная стая», Джеймс Руссо — в фильме 2003 года «Украсть Синатру», Деннис Хоппер — в ленте 2003 года «Ночь, которую мы называем днем», а Роберт Неппер — в картине 2012 года «Мой путь».