Звезда «Крика» Дэвид Аркетт появился в трейлере фильма «Mob Cops»

На ютуб-канале Lionsgate Movies опубликовали трейлер фильма «Mob Cops», в котором снялись звезда франшизы «Крик» Дэвид Аркетт, Джереми Люк («Призраки», «Человек-улыбка») и Кевин Коннолли («Антураж»).
Картину поставил режиссер и актер Дэнни А. Абекейзер, снявший ранее «Город банд» и «Под прикрытием». В новом фильме он рассказал о самом крупном и мрачном коррупционной случае в истории нью-йоркской полиции.
В центре сюжета окажется вышедший на пенсию детектив, который пишет книгу о связях своей семьи с мафией. Это провоцирует войну между продажными полицейскими, работающими на жестокого криминального лидера, и честными офицерами, которые хотят привлечь их к ответственности.
В актерский состав криминальной драмы вошли сам Абекейзер, Натаниэль Бузолик, Джозеф Руссо, Кайл Стефански, Бо Диетл и Грэм Сибли. В кинопрокат фильм выйдет 25 апреля.