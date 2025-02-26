Звезда «Крика» Дэвид Аркетт появился в трейлере фильма «Mob Cops»

В центре сюжета окажется вышедший на пенсию детектив, который пишет книгу о связях своей семьи с мафией. Это провоцирует войну между продажными полицейскими, работающими на жестокого криминального лидера, и честными офицерами, которые хотят привлечь их к ответственности.