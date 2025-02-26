Подопечные «Ночлежки» получат одежду, отданную на переработку в боксы Ecoplatform

Чтобы поддержать инициативу, достаточно упаковать ненужные вещи в надежные пакеты, найти точку приема вещей на карте и уже на месте приклеить на свою посылку QR-код. Его можно получить в приемнике бокса или у сотрудника. После этого текстиль нужно опустить в аппарат.