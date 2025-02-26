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Подопечные «Ночлежки» получат одежду, отданную на переработку в боксы Ecoplatform

Сегодня в 22:28
Фото: предоставлено пресс-службой

Благотворительная организация «Ночлежка» и проект «Не просто вещь» компании Ecoplatform помогут бездомным людям совместными усилиями. Они передадут нуждающимся одежду, полученную в боксах для переработки текстиля, рассказали «Афише Daily» представители организаций.

Часть сданных в Москве, Петербурге и других городах вещей отберут в соответствии с потребностями подопечных «Ночлежки». Одежду тщательно осмотрят на предмет повреждений и продезинфицируют.

Чтобы поддержать инициативу, достаточно упаковать ненужные вещи в надежные пакеты, найти точку приема вещей на карте и уже на месте приклеить на свою посылку QR-код. Его можно получить в приемнике бокса или у сотрудника. После этого текстиль нужно опустить в аппарат.

В мобильном приложении Ecoplatform за сданные вещи начислят бонусы. Их можно будет затем потратить в разделе «Благотворительность» или обменять на скидки у компаний-партнеров.

«Наш проект изначально задумывался как инициатива, которая поддерживает осознанное обращение с ненужным текстилем. Вещи можно отдать на вторичное использование или переработку, а благодаря сотрудничеству с „Ночлежкой“ — на помощь нуждающимся», — поделился руководитель «Не просто вещь» Алексей Погорелец.

Председатель «Ночлежки» Данил Краморов добавил, что обеспечение бездомных одеждой — «важнейшая часть той системной помощи, которую оказывает» организация. В нем нуждаются ежегодно тысячи людей.

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