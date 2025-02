Пол Маккартни выпустит книгу о рок-группе Wings

Пол Маккартни основал группу Wings со своей тогдашней женой Линдой в 1971 году, всего через год после выхода последнего альбома The Beatles «Let It Be». В коллектив вошли Денни Сейвелл и экс-гитарист Moody Blues Денни Лейн. Вместе они записали семь альбомов, включая «Band on the Run» 1973 года и «London Town» 1978 года. Группа распалась в 1981 году.