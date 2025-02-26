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Пол Маккартни выпустит книгу о рок-группе Wings

Сегодня в 21:17
Фото: RB / Getty Images

Британский музыкант Пол Маккартни, входивший в состав группы The Beatles, выпустит 4 ноября книгу о своем другом проекте — рок-бэнде Wings. Об этом сообщил Independent.

Маккартни назовет свое новое издание «Wings: История группы в бегах». Оно будет состоять из многочисленных фрагментов интервью автора и других ключевых участников коллектива, включая Линду Маккартни и Денни Лейна.

Редактором книги выступил историк Тед Видмер. Он поделился, как музыканты создали такие хиты как «Mull fo Kintyre» и «Jet». Издание, как утверждается, проливает свет на музыкальный ландшафт времени после распада The Beatles.

Из собрания можно будет узнать о приключениях Wings, таких как выживание при ограблении в Нигерии и гастролях с детьми в школьном автобусе. Маккартни отметил, что был счастлив перенестись в те времена и вновь пережить памятные моменты.

«Были очень трудные моменты, и я часто сомневался в своем решении [создать новую группу]. Но когда мы стали лучше, я подумал: „Ладно, это действительно хорошо“. Мы доказали, что Wings могут быть в самом деле хорошей группой. Играть перед огромной аудиторией так же, как The Beatles, и оказывать влияние по-другому. Это был огромный кайф», — вспомнил певец.

Воспоминания участников Wings и анализ их влияние на музыкальную индустрию в книге дополнили более ста черно-белых и цветных фотографий, мноие из которых ранее никогда не публиковались.

Пол Маккартни основал группу Wings со своей тогдашней женой Линдой в 1971 году, всего через год после выхода последнего альбома The Beatles «Let It Be». В коллектив вошли Денни Сейвелл и экс-гитарист Moody Blues Денни Лейн. Вместе они записали семь альбомов, включая «Band on the Run» 1973 года и «London Town» 1978 года. Группа распалась в 1981 году.

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