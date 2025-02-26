Пол Маккартни выпустит книгу о рок-группе Wings

«Были очень трудные моменты, и я часто сомневался в своем решении [создать новую группу]. Но когда мы стали лучше, я подумал: „Ладно, это действительно хорошо“. Мы доказали, что Wings могут быть в самом деле хорошей группой. Играть перед огромной аудиторией так же, как The Beatles, и оказывать влияние по-другому. Это был огромный кайф», — вспомнил певец.