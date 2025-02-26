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В США кошка застряла в диване и прожила там три недели, пока хозяева искали ее на улицах

Вчера в 20:32
Фото: Tim-Oliver Metz/Unsplash

В американском штате Вашингтон кошка по кличке Санни-Лу забралась в диван и застряла там. Хозяева, не нашедшие животное в доме, сочли любимицу сбежавшей и потерявшейся — и спасли ее только спустя три недели, рассказал WSAZ3.

Владельцы Санни-Лу обошли в поисках нее весь район. Так и не отыскав свою любимицу, Энди и Кристен продолжили запланированный переезд. Они связались с грузчиками, которые перевезли мебель семьи на склад.

Вскоре Хэнсоны уехали из Вашингтона в другой штат — Колорадо. «У меня было тяжело на сердце, и я была очень расстроена [из‑за потери кошки]», — вспомнила 12-летняя Ханна, дочь Энди и Кристен.

Родственники и друзья семьи в Вашингтоне продолжили искать кошку, но не преуспели в этом. Через некоторое время Хэнсоны узнали почему. Когда мебель разместилась в их новом доме, они услышали мяуканье.

Энди осмотрел диван-кровать и внимательно осмотрел его — и через маленькое отверстие в ткани увидел рыжую шерсть Санни-Лу. Мужчина не мог поверить своим глазам: кошка была жива, хотя ослабла и похудела.

Санни-Лу немедленно отвезли к ветеринару. Кошка провела в отделении интенсивной терапии для животных три дня и удивительно быстро пошла на поправку. Даже медики были поражены, что Санни-Ли удалось выжить без еды и воды три недели.

«Мы не только любим ее, но и чувствуем, что она любит нас. Я думаю, она боролась за то, чтобы остаться в живых, ради нас, и что Бог знал, что мы тоже нуждаемся в ней», — прокомментировала чудо Кристен Хэнсон.

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