В США кошка застряла в диване и прожила там три недели, пока хозяева искали ее на улицах

В американском штате Вашингтон кошка по кличке Санни-Лу забралась в диван и застряла там. Хозяева, не нашедшие животное в доме, сочли любимицу сбежавшей и потерявшейся — и спасли ее только спустя три недели, рассказал WSAZ3.
Владельцы Санни-Лу обошли в поисках нее весь район. Так и не отыскав свою любимицу, Энди и Кристен продолжили запланированный переезд. Они связались с грузчиками, которые перевезли мебель семьи на склад.
Вскоре Хэнсоны уехали из Вашингтона в другой штат — Колорадо. «У меня было тяжело на сердце, и я была очень расстроена [из‑за потери кошки]», — вспомнила 12-летняя Ханна, дочь Энди и Кристен.
Родственники и друзья семьи в Вашингтоне продолжили искать кошку, но не преуспели в этом. Через некоторое время Хэнсоны узнали почему. Когда мебель разместилась в их новом доме, они услышали мяуканье.
Энди осмотрел диван-кровать и внимательно осмотрел его — и через маленькое отверстие в ткани увидел рыжую шерсть Санни-Лу. Мужчина не мог поверить своим глазам: кошка была жива, хотя ослабла и похудела.
Санни-Лу немедленно отвезли к ветеринару. Кошка провела в отделении интенсивной терапии для животных три дня и удивительно быстро пошла на поправку. Даже медики были поражены, что Санни-Ли удалось выжить без еды и воды три недели.
«Мы не только любим ее, но и чувствуем, что она любит нас. Я думаю, она боролась за то, чтобы остаться в живых, ради нас, и что Бог знал, что мы тоже нуждаемся в ней», — прокомментировала чудо Кристен Хэнсон.