Документальный фильм «Боно: Истории капитуляции» выйдет в мае на Apple TV+

На стриминговом сервисе Apple TV+ выйдет в мае документальный фильм «Боно: Истории капитуляции» («Bono: Stories of Surrender»), посвященный ирландскому музыканту и солисту группы U2.
Картину выпустят 30 мая. Она «приоткроет завесу над замечательной жизнью, а также над семьей, друзьями и верой, которые бросали вызов Боно и поддерживали его». Из фильма зрители узнают о пути артиста «как сына, отца, мужа, активиста и рок-звезды».
В ленту войдут кадры с выступления Боно в театре Beacon в 2023 году, который певец устроил в поддержку книги мемуаров «Surrender: 40 Songs, One Story». Автором ленты выступил режиссер Эндрю Доминик.
Фильм выпустят в формате 8К с пространственным звуком, который должен, по задумке создателей, «перенести зрителей на сцену в Боно и в центр его истории». Проект будет доступен для Apple Vision Pro и Apple Immersive Video.