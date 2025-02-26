Нолан не стал снимать новый фильм о Бонде из‑за чрезмерного контроля продюсера Барбары Брокколи

Кристофер Нолан не стал снимать фильм о Джеймсе Бонде с новым актером из‑за желания чрезмерного контроля у продюсера Барбары Брокколи. Об этом сообщает Variety со ссылкой на источники.
По данным издания, Нолана заинтересовала бондиана после выхода «Довода». Однако Брокколи «ясно дала понять», что ни один режиссер не будет владеть правом финального монтажа, пока франшиза находится под ее контролем. Режиссер же сторонник подхода, когда окончательную версию утверждает он сам, поэтому отказался от идеи и снял «Оппенгеймера».
Еще в конце 1970-х снять бондиану вызвался Стивен Спилберг, только что снявший «Близкие контакты третьей степени». Однако в тот раз сотрудничество сорвалось из‑за неопытности Альберта Брокколи, отца Барбары, пишет Variety.
«Есть причина, по которой Брокколи крепко держали бразды правления. Бонд был и будет сложным материалом. Он был создан в разгар Холодной войны, задолго до того, как гендерное равенство стало мантрой. Однако слишком сильная модернизация любителя мартини и ловеласа порождает новые проблемы», — отмечает автор статьи.
В июле 2023 года Нолан называл «потрясающей привилегией» возможность снять фильм об агенте 007 и отмечал влияние, которое франшизы оказала на его творчество. Парой месяцев спустя инсайдеры рассказали, что идеи Нолана — близкая к книге адаптация — противоречат видению канала EON и студии Amazon. Под конец того же года Нолан опроверг слухи об участии в бондиане.
В феврале 2025 года Amazon MGM заключила сделку с правообладателями бондианы, включая Брокколи, стоимостью 1 млрд долларов. По словам источников, продюсер устала от конфликта со студией о развитии франшизы.