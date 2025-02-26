Нолан не стал снимать новый фильм о Бонде из‑за чрезмерного контроля продюсера Барбары Брокколи

По данным издания, Нолана заинтересовала бондиана после выхода «Довода». Однако Брокколи «ясно дала понять», что ни один режиссер не будет владеть правом финального монтажа, пока франшиза находится под ее контролем. Режиссер же сторонник подхода, когда окончательную версию утверждает он сам, поэтому отказался от идеи и снял «Оппенгеймера».