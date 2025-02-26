Ватикан признает блаженным итальянского карабинера Сальво Д’Акуисто, боровшегося с нацистами

Ватикан причислит к лику блаженных итальянского карабинера Сальво Д’Акуисто, спасешего жизни 22 людей во время Второй мировой войны. Об этом сообщил Il Messaggero.
Д’Акуисто умер в возрасте 22 лет. Его расстреляли нацисты после того, как о взял на себя вину за взрыв на складе боеприпасов. Сальво сделал это, поскольку немцы планировали расстрелять 22 людей, якобы организовавших инцидент.
На самом деле взрыв вовсе не был запланированным, он произошел из‑за неосторожного обращения с оружием. Нацисты собирались использовать произошедшее для расправы над мирными жителями.
В 1945 году Д’Акуисто наградили посмертно медалью «За воинскую доблесть». Теперь же Папа Римский одобрил его беатификацию. Она предшествует канонизации по правилам католической церкви.