Ватикан признает блаженным итальянского карабинера Сальво Д’Акуисто, боровшегося с нацистами

Д’Акуисто умер в возрасте 22 лет. Его расстреляли нацисты после того, как о взял на себя вину за взрыв на складе боеприпасов. Сальво сделал это, поскольку немцы планировали расстрелять 22 людей, якобы организовавших инцидент.