Актеры «Сверхъестественного» воссоединятся в финале «Пацанов»

Ранее режиссер «Сверхъестественного» и «Пацанов» Эрик Крипке выражал желание пригласить Падалеки в пятый сезон сатиры. «Мне кажется, что мне нужно завершить свою игру в покемонов „Сверхъестественного“, и мне осталось поймать одного большого — очень большого — покемона», — говорил он.