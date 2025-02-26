Актеры «Сверхъестественного» воссоединятся в финале «Пацанов»

Джаред Падалеки и Миша Коллинз снимутся в финальном сезоне «Пацанов». Ролик с актерами «Сверхъестественного» появился в соцсетях сериала о супергероях.
В коротком ролике звезда «Сверхъестественного» Дженсен Эклс, исполняющий роль Солдатика в «Пацанах», сообщает Падалеки о «новом деле», и тот зовет на подмогу Коллинза. Какие роли достанутся двум актерам, не уточняется.
Ранее режиссер «Сверхъестественного» и «Пацанов» Эрик Крипке выражал желание пригласить Падалеки в пятый сезон сатиры. «Мне кажется, что мне нужно завершить свою игру в покемонов „Сверхъестественного“, и мне осталось поймать одного большого — очень большого — покемона», — говорил он.
Крипке позвал в «Пацанов» многих актеров из его предыдущего большого сериала — Джима Бивера (играет Роберта Сингера), Джеффри Дина Моргана (играет Джо Кесслера) и Роба Бенедикта (играет Сплинтера).
Троица Эксла, Падалеки и Коллинза вместе снималась в научно-фантастической драме «Сверхъестественное» на протяжении 15 сезонов, с 2005-го по 2020 год.