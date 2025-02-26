Вышел трейлер хоррора «Серфер» с Николасом Кейджем

В фильме Лоркана Финнегана мужчина возвращается на пляж своего детства, чтобы заняться серфингом вместе с сыном. Но его желанию покататься на волнах препятствует группа местных жителей, чья мантра гласит: «Здесь не живешь — здесь не серфишь».