Вышел трейлер хоррора «Серфер» с Николасом Кейджем

Студия RoadsideFlix представила трейлер психологического триллера «Серфер» с Николасом Кейджем. Премьера состоится 2 мая.
В фильме Лоркана Финнегана мужчина возвращается на пляж своего детства, чтобы заняться серфингом вместе с сыном. Но его желанию покататься на волнах препятствует группа местных жителей, чья мантра гласит: «Здесь не живешь — здесь не серфишь».
«Униженный и разгневанный, герой оказывается втянутым в конфликт, который нарастает вместе с летней жарой и доводит его до предела», — говорится в описании.
Вместе с Кейджем в фильме снялись Джулиан МакМэхон, Николас Кассим, Миранда Тапселл, Александер Бертран и Джастин Росняк. В состав продюсерской команды фильма вошли Леонора Дарби, Джеймс Харрис, Роберт Коннолли, Джеймс Грандисон, Брунелла Коккилья, Кейдж и Натан Клингер.