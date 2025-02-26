В Дании обнаружили древний круг, связанный со Стоунхенджем

В Дании обнаружили необычный древний деревянный круг, который связывают со Стоунхенджем в Англии, пишет The Guardian.
Круг по меньшей мере из 45 деревянных столбов в Орсе, Северная Ютландия, имеет диаметр около 30 метров и, предположительно, был построен между 2600 и 1600 годами до нашей эры.
Второй по счету в этом районе вудхендж обнаружили в январе во время раскопок на участке. По словам экспертов, находка показывает, как широко были распространены общие системы верований и насколько тесной была связь между Данией и Англией.
Куратор музея Вестиммерландс Сидсель Волин, участвовавшая в раскопках, назвала находку необыкновенной. По ее словам, круг дает представление о ритуалах и социальных структурах позднего каменного и раннего бронзового веков.
Как отмечает The Guardian, в Британии и Ирландии сохранились десятки хенджей — круглых земляных ограждений, в некоторых из них использовались камни или деревянные столбы, как в Стоунхендже и вудхендже. Их относят к периоду с 3000 до 2000 года до нашей эры.
«Это ритуальные центры и места, связанные с поклонением солнцу и сельскохозяйственными ритуалами того времени. Чтобы решиться на создание такого специфического памятника, нужно понимать, что он означает и как его планировать», — скала Волин.
По ее словам, недавно обнаруженный датский вудхендж, как оказалось, имеет такую же ось, как и английские. «Это показывает нам, что они разделяют одно и то же мировоззрение в отношении масштабных областей: как быть фермерами, как общество связано со сверхъестественным.