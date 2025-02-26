СМИ: умерла актриса Мишель Трахтенберг

Американская актриса Мишель Трахтенберг умерла в возрасте 39 лет. Об этом сообщила New York Post.
Тело артистки, известной по сериалу «Сплетница» и фильму «Принцесса льда», обнаружили утром 26 февраля в Нью-Йорке. По словам ABC, актрису нашла мать. Девушка находилась в многоэтажной элитном жилом комплексе One Columbus Place.
По информации источников, недавно Трахтенберг перенесла операцию по пересадке печени. Полиция города пока не считает, что в смерти актрисы есть что‑то подозрительное, добавляет СМИ.
В последние месяцы артистка опубликовала в инстаграме* серию тревожных фотографий, на которых выглядела изможденной и хрупкой. Поклонники забеспокоились, не принимает ли Трахтенберг наркотики.
В 2024 году актриса уже заявляла фанатам, что она «счастлива и здорова» и никогда не прибегала к каким‑либо пластическим операциям. Последний раз на экране Трахтенберг появилась в ребуте «Сплетницы».
Мишель Трахтенберг родилась 11 октября 1985 года в Нью-Йорке. В возрасте девяти лет она получила роль в сериале «Приключения Пита и Пита». Первым опытом актрисы в кино стал фильм «Шпионка Хэрриет».
Широкую известность Трахтенберг принес сериал «Баффи — истребительница вампиров». Среди других работ артистки — «Инспектор Гаджет», «Загадочная кожа», «Евротур», «Черное Рождество», «Папе снова 17».
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