Гора в Китае стала популярна из‑за сходства с грустной собакой

Скала на берегу реки Янцзы в Китае стала вируситься в соцсетях из‑за сравнения с грустной собакой. Теперь туристы приезжают к ней, чтобы сфотографироваться со своими питомцами, пишет The Guardian.
Первым на сходство с собакой обратил внимание шанхайский дизайнер Го Циншань в конце января. Он подписал свою фотографию «Гора щенков» и за 10 дней собрал 120 тыс. лайков в китайской соцсети RedNote (оригинальное название — Xiaohongshu). Го родился в городу неподалеку, но никогда не замечал этого сходства.
«Это было так волшебно и мило. Я был так взволнован и счастлив, когда заметил. Щенок в такой позе, будто пьет воду или наблюдает за рыбой. А еще кажется, что он тихо защищает реку Янцзы», — поделился впечатлениями Го.
Теперь к горе ездят владельцы собак, чтобы сделать сравнения и похвастаться снимками в соцсетях. Ян Ян, проживающая примерно в полутора часах езды от этого места, приехала к скале со своими друзьями и двухлетним серым пуделем Ян Кэйи. Скалу отлично видно со смотровой площадки, поэтому фотографии получаются удачными.