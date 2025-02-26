«Это грустно»: Тимоти Далтон высказался о приобретении прав на Джеймса Бонда компанией Amazon

«Я понятия не имею, каковы будут отношения Amazon с Брокколи. Но это чертовски хорошая серия фильмов. Я смотрел ее, когда был молодым, мы все были молодыми. Она была частью нашей истории, поэтому все, что угрожает ей, расстраивает», — сказал Далтон.