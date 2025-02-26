«Это грустно»: Тимоти Далтон высказался о приобретении прав на Джеймса Бонда компанией Amazon

Британский актер Тимоти Далтон, сыгравший Джеймса Бонда в фильмах «Искры из глаз» и «Лицензия на убийство», поделился чувствами относительно того, что американская студия Amazon MGM получила полный творческий контроль над франшизой об агенте 007.
В интервью изданию Daily Telegraph Далтон отметил, что серия фильмов о Бонде была «одной из немногих замечательных историй в кино, которая у нас есть и которая британская».
Актер подчеркнул, что не знает планов Amazon по развитию франшизы, но испытывает грусть, что права на нее покинули Великобританию. При этом он назвал давнюю правообладательницу наследия 007 Барбару Брокколи «лучшей женщиной в мире».
«Я понятия не имею, каковы будут отношения Amazon с Брокколи. Но это чертовски хорошая серия фильмов. Я смотрел ее, когда был молодым, мы все были молодыми. Она была частью нашей истории, поэтому все, что угрожает ей, расстраивает», — сказал Далтон.
В другом интервью на Radio Times актер отмечал, что был «очень, очень удивлен и шокирован», когда узнал о переходе прав на творческие решения.