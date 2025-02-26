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Второй сезон «Доктора Кто» стартует 12 апреля

Сегодня в 17:35
Фото: BBC One

Disney+ и BBC объявили, что премьера второго сезона сериала «Доктор Кто» состоится 12 апреля, пишет Deadline.

Восемь серий продолжения перезапуска культовой франшизы будут выходить еженедельно.

В частности в сериале появится Алан Камминг («Предатели», «Дети шпионов»). Он озвучил персонаж Мистера Ринг-а-Динга, счастливого, веселого, поющего героя, который живет в Солнечном городе вместе со своей подругой Солнышком Салли.

«В 1952 году, после нескольких лет повторов в кинотеатрах по всей стране, мистер Ринг-а-Динг вдруг заглядывает за экран и видит реальный мир снаружи — и последствия этого ужасают», — гласит анонс.

Это не первый раз, когда Камминг появляется в киновселенной «Доктора Кто». В 2018 году актер сыграл короля Якова I в эпизоде под названием «Охотники на ведьм».

«Только Алан Камминг мог придать этому мультяшному персонажу столько остроумия, злобы, опасности и веселья. Он делает всю вселенную „Доктора Кто“ еще более дикой и безумной, чем когда‑либо, и для меня большая честь приветствовать его на борту ТАРДИС», — сказал шоураннер, исполнительный продюсер и сценарист Рассел Т.Дэвис.

В актерский состав «Доктора Кто» также входят Шути Гатва в роли Доктора, Варада Сету в роли Белинды Чандры и Милли Гибсон в роли Руби Сандей.

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