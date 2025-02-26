Второй сезон «Доктора Кто» стартует 12 апреля

«Только Алан Камминг мог придать этому мультяшному персонажу столько остроумия, злобы, опасности и веселья. Он делает всю вселенную „Доктора Кто“ еще более дикой и безумной, чем когда‑либо, и для меня большая честь приветствовать его на борту ТАРДИС», — сказал шоураннер, исполнительный продюсер и сценарист Рассел Т.Дэвис.