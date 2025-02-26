Вышел тизер боевика «Разрушение» с Томом Харди

Netflix представил первый тизер криминального триллера «Разрушение» от режиссера «Рейда» Гарета Эванса. Премьера состоится 25 апреля.
Главную роль в картине исполнил Том Харди, известный по франшизе «Веном», а также фильмам «Безумный Макс: Дорога ярости», «Начало» и «Бронсон».
«После неудачной сделки с наркотиками измученному детективу приходится пробиваться сквозь криминальный мир, чтобы спасти сына политика и распутать глубокую паутину коррупции и заговоров, опутывающую весь город», — гласит официальный синопсис.
Помимо Харди, роли в фильме исполнили Джесси Мэй Ли, Джастин Корнуэлл, Келин Сепульведа, Луис Гусман, Мишель Уотерсон, Санни Пан, Джим Сизар, Кселия Мендес-Джонс, Ео Яньянь, Тимоти Олифант и Форест Уитакер.
О работе над фильмом стало известно в 2021 году. Эванс не только поставил фильм, но и написал к нему сценарий, а также вместе с Харди выступил продюсером проекта.