США запустят продажу виз за 5 млн долларов. Трамп сказал, что купить их смогут олигархи из РФ

Президент США анонсировал запуск программы, позволяющей состоятельным иностранцам приобрести визу на проживание в стране за 5 млн долларов. После этого они смогут податься на гражданство США, сообщает The Guardian.
Программа получила название «Золотая карта Трампа». Запуск запланирован в марте, примерно через две недели.
«Это путь к гражданству, и богатые люди будут приезжать в нашу страну, покупая эту карту. Они будут богатыми, и они будут успешными, и они будут тратить много денег и платить много налогов», — сказал Трамп в Овальном кабинете.
Журналисты поинтересовались, смогут ли российские олигархи подать заявку на «Золотую карту Трампа». Политик ответил утвердительно: «Я знаю некоторых российских олигархов — они очень хорошие люди».
Если так называемую карту запустят, то она станет одной из самых дорогих визовых программ в мире. Она заменит программу иммиграционных виз для инвесторов (EB-5), которая позволяет иностранцам проживать в США с обязанностью создать рабочие места в размере не менее 1 млн долларов или 800 тыс. долларов в проблемных районах страны.
Министр торговли США Говард Лютник отметил, что все заявители будут тщательно проверяться, чтобы убедиться, что они являются «замечательными гражданами мирового класса». Несмотря на высокую запрашиваемую цену, новая схема продажи виз, вероятно, будет популярна среди мировых богатеев, пишет The Guardian. Одним из возможных препятствий станет налоговая система США, которая делает граждан ответственными за налоги с доходов, полученных за границами страны.