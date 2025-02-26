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Роберт Де Ниро признался, что мечтает посмотреть все фильмы, в которых снимался

Сегодня в 16:50
Фото: GQ/YouTube

Американский актер Роберт Де Ниро, известный по фильмам «Таксист» и «Мыс страха», поделился в интервью GQ своей целью на будущее.

Артист признался, что хочет посмотреть все фильмы, в которых снимался, в хронологическом порядке. Де Ниро надеется однажды осуществить эту задумку, чтобы проследить за всей своей жизнью.

В интервью актер вспомнил, как работал над разными картинами. Он рассказал, что получил роль в «Крестном отце-2» без прослушивания. Де Ниро отметил также, что знал режиссера Мартина Скорсезе, когда они были еще детьми.

Скорсезе позволил старому приятелю самому выбрать роль в фильме «Злые улицы» — Де Ниро решил сыграть Малыша Джонни. Затем Де Ниро еще много раз работал со Скорсезе, в том числе над лентами «Таксист» и «Короли комедии».

Актер поделился, какая сцена из криминальной драмы «Схватка» полюбилась ему больше всего. Оказалось, что это диалог его персонажа с героем Аль Пачино. По словам Де Ниро, эта сцена была отлично написана.

Де Ниро вспомнил, как уговорил Скорсезе снять «Бешеного быка». Кинематографист в тот момент был в больнице и сомневался, но в конечном итоге согласился. «Не могу представить этот фильм с кем‑то другим», — подчеркнул Де Ниро.

Артист отметил, что роль в «Бешеном быке» была одной из самых агрессивных наравне с ролью в «Нью-Йорк, Нью-Йорк». А в фильме «Убийцы цветочной луны» персонаж Де Ниро примечателен тем, что актер так и не смог многого понять о нем.

«Ты не обязательно должен [понимать своего героя]. Просто, следуя его поведению, двигаешься в этом направлении, и все оборачивается так, как должно», — пояснил актер.

Де Ниро прокомментировал и одну из своих комедийных ролей в картине «Знакомство с родителями». Он сказал, что работа в комедии дала ему «некторое чувсто свободы пробовать разные вещи», к примеру, быть эксцентричным в большей степени, чем это допустимо в драматических фильмах.

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