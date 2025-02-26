Леонардо Ди Каприо стал амбассадором Rolex

Леонардо Ди Каприо объявлен одним из амбассадоров швейцарского бренда часов Rolex, сообщается на его сайте. Актер присоединился к плеяде не менее звездных деятелей Голливуда.
Rolex отметил актерские достижения Ди Каприо и «активную позицию по защите окружающей среды». «Как в кадре, так и за кадром усилиями Ди Каприо руководит его желание вдохновлять и способствовать значимым изменениям в мире», — говорится в пресс-релизе.
Ди Каприо снялся в «Титанике», после которого приобрел мировую известность, в фильмах Мартина Скорсезе и получил «Оскар» за роль в «Выжившем». В 1998 году он основал фонд по борьбе с климатическими изменениями и защите дикой природы и с тех спродюсировал немало документальных фильмов о «срочной необходимости природоохранных мероприятий», перечислил его заслуги Rolex. Кроме того, ООН выбрала актера посланником мира.
Ди Каприо впервые заметили в часах Rolex в конце прошлого года. Как пишет WWD, актер любит дорогие часы: в 2023-м он инвестировал в бренд ID Genève.
Вместе с Ди Каприо абмассадорами Rolex числятся режиссеры Мартин Скорсезе, Джеймс Кэмерон и Цзя Чжанкэ, дирижер Янник Незе‑Сеген, наездник Стив Герда и теннисистка Крис Эверт.