Леонардо Ди Каприо стал амбассадором Rolex

Ди Каприо снялся в «Титанике», после которого приобрел мировую известность, в фильмах Мартина Скорсезе и получил «Оскар» за роль в «Выжившем». В 1998 году он основал фонд по борьбе с климатическими изменениями и защите дикой природы и с тех спродюсировал немало документальных фильмов о «срочной необходимости природоохранных мероприятий», перечислил его заслуги Rolex. Кроме того, ООН выбрала актера посланником мира.