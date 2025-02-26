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Блейк Лайвли и Анна Кендрик сводят счеты в трейлере «Еще одной простой просьбы»

Сегодня в 14:57
Фото: YouTube

Lionsgate и Amazon Studios выложили трейлер комедийного триллера «Еще одна простая просьба» с Блейк Лайвли и Анной Кендрик в главных ролях. Релиз состоится 1 мая на стриминге Prime Video.

«Еще одна простая просьба» — это продолжение черной комедии «Простая просьба», которую снова снял режиссер Пол Фейг. В оригинале рассказывалась история романтического соперничества двух друзей, которое перерастает в стремление поубивать друг друга. В сиквеле Стефани (Кендрик) представляет свою книгу о событиях первого фильма, и Эмили (Лайвли), освободившаяся из тюрьмы, приходит на презентацию, чтобы пригласить Стефани на свою свадьбу с богатым бизнесменом в Италии — и, возможно, отомстить.

В сиквел вернулись Генри Голдинг, Эндрю Рэннеллс, Башир Салахуддин, Джошуа Сатине, Иэн Хо и Келли МакКормак. Они повторят свои роли из «Простой просьбы».

Картина «Простая просьба» успешно показала себя в прокате, собрав 97,6 млн долларов по всему миру при бюджете 20 млн. Выход на стримингах тоже ознаменовался успехом: первое место среди самых просматриваемых фильмов на Netflix к моменту съемок второй части.

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