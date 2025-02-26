Блейк Лайвли и Анна Кендрик сводят счеты в трейлере «Еще одной простой просьбы»

«Еще одна простая просьба» — это продолжение черной комедии «Простая просьба», которую снова снял режиссер Пол Фейг. В оригинале рассказывалась история романтического соперничества двух друзей, которое перерастает в стремление поубивать друг друга. В сиквеле Стефани (Кендрик) представляет свою книгу о событиях первого фильма, и Эмили (Лайвли), освободившаяся из тюрьмы, приходит на презентацию, чтобы пригласить Стефани на свою свадьбу с богатым бизнесменом в Италии — и, возможно, отомстить.