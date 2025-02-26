Организатор мошеннического фестиваля Fyre объявил даты проведения нового

У фестиваля Fyre Festival II появились официальные даты проведения. Его организатор Билли МакФарланд отсидел несколько лет за мошенничество с первым Fyre, на который он продал билетов на десятки миллионов долларов, но на котором никто не выступил.
Согласно сайту Fyre II, фестиваль пройдет с 30 мая по 2 июня на острове Исла-Мухерес в Мексике. Билеты на него стоят от 1400 до 1,1 млн долларов (организаторы обещают возможность возврата средств). 1,1 млн стоит пакет на 8 человек, в который обещают включить роскошные виллы, личную пристань для яхт и бизнес-джет до города Канкун и обратно.
«Уверен, многие думают, что я сумасшедший, раз делаю это снова, ― прокомментировал МакФарланд. ― но я счел бы себя безумцем, если бы не стал этого делать. После многих лет размышлений и на этот раз тщательного планирования у новой команды и у меня есть потрясающие планы на Fyre 2».
Слоган фестиваля ― «Fyre Festival 2 is Real» ― призван убедить, что на этот раз мероприятие действительно пройдет. Но в искренности МакФарланда многие все же сомневаются.
The Rolling Stone с иронией пишет: «На данный момент, у Fyre Fest II есть настоящий сайт, на котором можно ввести настоящие данные кредитной карты и купить якобы настоящие билеты». Заголовок The New York Times вопрошает: «Продолжение Fyre Festival? Что может пойти не так?»
Подозрительно выглядит, что подробностей о фестивале почти нет, а пройти он должен уже через пару месяцев. Неясно, кто из музыкантов будет выступать, организаторы туманно обещают, что лайнап «возглавят международные и местные таланты». Так же расплывчато звучит внемузыкальная программа с «экскурсиями, расширяющими границы, днем» и «интимными пляжными представлениями ночью».
В разделе «Размещение» на сайте Fyre II говорится, что фестиваль сотрудничает с некоторыми отелями на Исла-Мухерес, но их названия не раскрываются.
Музыкальный фестиваль Fyre Festival должен был пройти в 2017 году на одном из Багамских островов. Все билеты стоимостью от 1500 до 400 000 долларов были проданы заранее. Организаторы анонсировали мероприятие за год до старта фестиваля, продвигая Fyre Festival через социальные сети, где публиковались фотографии популярных моделей на фоне живописных пейзажей. В анонсе к мероприятию хедлайнерами значились группа Blink-182, рэперы из объединения GOOD Music и Major Lazer.
Посетители, которым удалось добраться до острова, не обнаружили там ни музыкантов, ни обещанного комфортабельного проживания. Участники оказались посреди острова без достаточного количества пищи, воды и жилья. Фестиваль в конечном итоге был отменен, а сотни людей — эвакуированы.
В октябре 2018 года МакФарланда приговорили к шести годам тюрьмы и обязали выплатить компенсации на 26,2 млн долларов обманутым покупателям билетов и инвесторам. Во время процесса он признался еще в двух случаях мошенничества и судья, выносившая приговор, назвала его «серийным мошенником».
В марте 2022 года предпринимателя освободили досрочно. А в августе 2023-го он анонсировал второй Fyre Festival и запустил предпродажу 100 билетов, которые быстро раскупили.
О преступлении МакФарланда сняты два документальных фильма: «Fyre: Величайшая вечеринка, которая не состоялась» на Netflix и «Fyre Fraud», вышедший на Hulu.