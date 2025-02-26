Организатор мошеннического фестиваля Fyre объявил даты проведения нового

«Уверен, многие думают, что я сумасшедший, раз делаю это снова, ― прокомментировал МакФарланд. ― но я счел бы себя безумцем, если бы не стал этого делать. После многих лет размышлений и на этот раз тщательного планирования у новой команды и у меня есть потрясающие планы на Fyre 2».